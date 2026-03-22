本日3月22日（日）よる9時 日本テレビ系で放送の「Golden SixTONES」は、成田凌、岡山天音が登場！今年の元日SPにVTR出演した成田は、念願のスタジオ初参戦。以前ライブ会場で財布を拾って届けてくれた松村北斗との共演がようやく実現し、「命の恩人です」と感謝感激。一方の岡山も「YouTubeとか、ドキュメンタリー番組も見させていただいてる」と以前からSixTONES大好きを公言。そんなSixTONES大好きコンビが、前回大反響を