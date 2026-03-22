この記事をまとめると ■気温5℃前後でも路面凍結の可能性はある ■橋やトンネル出口など局所的凍結が起こりやすい場所に注意が必要 ■安全対策はスタッドレス装着がもっとも有効といえるだろう 非降雪地域でも油断は禁物 水は0℃で凍り100℃で蒸気になる。これが科学的な性質だ。では、路面の凍結は気温が0℃になったら意識すればいいのだろうか？答えは「それ以上の気温でも路面が凍結する恐れがある」だ。天気予報などで伝