RIZINで活躍する秋元強真（20＝JTT）が22日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。大物日本人選手との対戦を直訴した。今年のRIZIN開幕戦で秋元は、10代最後の日に世界の強豪を圧倒した。7日に開催された「RIZIN.52」で元ベラトール世界バンタム級王者のパッチー・ミックス（米国）と対戦。1R開始早々から速いジャブでミックスを圧倒した。ラウンド終盤には強烈な左パンチでダウンを奪うと、鉄槌やサッカーボールキックを放っ