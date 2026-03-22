フジテレビの政治討論番組「日曜報道THEPRIME」（日曜前7・30）は21日、最終回が放送された。冒頭は最終回に触れず、日米首脳会談について伝えた。「日曜報道…」は19年4月にスタート。コメンテーターの元大阪府知事の橋下徹氏を中心に議論をするスタイルが話題を呼び、その発言が注目されることも多かった。前番組のトーク番組「ボクらの時代」（日曜前7・00）も今月で終了し、両番組の2時間枠で新たな情報番組がス