4月7日スタートする永作博美主演ドラマ『時すでにおスシ!?』（TBS系／毎週火曜22時）の新たなレギュラーキャストとして、有働由美子と猫背の出演が発表された。連続ドラマ初出演の有働は主人公みなとの親友・磯田泉美役、猫背はみなとと泉美がたまるスナックのママ・小宮山蘭子役を演じる。【写真】スナックのママ役は実力派俳優・猫背椿本作は、永作演じる子育てを終えた待山みなとが、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”