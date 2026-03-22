Hey! Say! JUMPとしての活動はもちろん、『3年B組金八先生』第7シリーズでの丸山しゅう役、舞台『Bug Parade』などその繊細な演技力で輝きを放つ八乙女光。宮城県出身の彼が、東日本大震災をテーマにした舞台『小さな神たちの祭り』で主演を務める。発生から15年が経ち、震災を風化させずに語り継ぐという思いの込められた本作に臨む心境を聞いた。【写真】Hey! Say! JUMP・八乙女光、真っすぐな眼差しが印象的！インタビュー