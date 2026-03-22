◇ＪＦＬカップ東グループ第１節沼津２―１ＹＳ横浜（２１日・ニッパツ三ツ沢球技場）アスルクラロ沼津が開幕戦で逆転勝利を飾った。ＹＳ横浜とのＪリーグ復帰を目指すチーム同士の対戦で、前半３分に先制されたが後半１２分、元日本代表ＦＷ川又堅碁（３６）が右足で同点弾を決め、同４５分には途中出場のＭＦ藤井建悟（２３）が決勝弾を決めた。Ｊ復帰を託された篠田善之新監督（５４）は初陣を飾り、幸先のいいスタートとな