フジテレビ系「日曜報道ＴＨＥＰＲＩＭＥ」（日曜・午前７時半）が２２日、最終回を迎えた。同番組の終了は、先週２２日の生放送でキャスターを務める同局の梅津弥英子アナウンサーが「さて、日曜報道ＴＨＥＰＲＩＭＥは来週最終回を迎えます」と発表した。続けて「フジテレビはこの時間帯、過去数十年にわたりまして、政治討論番組をお送りしてきたわけですが」と振り返っていた。同局は１９９２年４月にスタートした