飲食店で購入した料理を誤って落としてしまったとき、お店のご厚意で新しいものと交換してもらえることがあります。筆者の知人Tさんが働いている飲食店もその方針でしたが、ある日とんでもないお客さんが来て…… 「新しいパンに交換して！」客の図々しい主張に救世主が現れた