女優の土居志央梨が、ＮＨＫの朝の連続テレビ小説「虎に翼」のスピンオフドラマで主演を務めた「山田轟法律事務所」のオフショットを公開した。土居は２１日までに自身のインスタグラムを更新。「虎に翼スピンオフ『山田轟法律事務所』ご覧いただいた皆さまありがとうございました！クランクアップのオフショット愛がパンパンにつまった手作りくす玉登場してうれしかったぁ、、」と記し、手作りのくす玉との写真や出演者やス