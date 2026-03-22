メンバーの兵役期間などでグループ活動を一時休止していたBTSが3月20日、最新アルバム『ARIRANG』をリリース。それを記念して、翌21日夜に韓国ソウルの中心部・光化門(クァンファムン)広場一帯にてカムバックショー＜BTS THE COMEBACK LIVE ｜ ARIRANG＞を開催した。同公演のライブレポートをお届けしたい。「長い時間を経て、7人そろって再びステージに立てることを嬉しく思います。そして、長い間変わることなく待っていてくださ