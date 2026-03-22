フジテレビ系「ボクらの時代」（日曜・午前７時）は２２日、歌手で俳優の小泉今日子、俳優の飯島直子、タレント、俳優のＹＯＵの鼎談を放送した。２００７年４月１日にスタートした毎回さまざまなジャンルで活躍するゲストが集まり、あえて司会は介さずに多彩な話題や事象を取り上げるトーク番組は今月６日に同局が２９日の放送で終了することを発表した。最終回の２９日はナレーションを務める俳優の小林聡美が出演する。俳