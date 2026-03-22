タレントの梅宮アンナが、23日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00）に出演する。 【写真】スポーティーなスタイルの梅宮アンナバックに日差しを全身で浴びる夫 昨年5月の出演時、乳がん闘病を語ってくれたアンナ。その収録直後に出会った男性とわずか10日で電撃再婚した。がん治療の副作用も落ち着き元気を取り戻し始めた5月、同級生が「人に会ってみない？」と誘ってくれたのがきっか