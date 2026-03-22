女優の永野芽郁（26）が20日、自身のインスタグラムを更新し、赤髪姿を公開した。 【写真】やっぱりカワイイ！赤髪を披露して笑顔でピース 2025年7月31日以来、約8カ月ぶりのインスタ更新。星空や川辺の画像とともに、自身のアップ、黒のタートルにデニムジャケットを着用した姿も掲載した。 インスタのストーリーズではピースをした、おちゃめな笑顔のショットも披露。「初めての赤?オレ