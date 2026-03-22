今日22日(日)は、前線に伴う雨雲が西から広がります。九州では南部ほど雨脚が強まり、激しい雨や雷雨になる所もあるでしょう。九州は昼頃から雨夜にかけて紀伊半島まで雨雲広がる今日22日は、晴れをもたらす高気圧が次第に東へ移り、西からは前線が近づきます。沖縄は変わりやすい天気で、午前も午後もにわか雨の可能性があります。九州は、すでに所々で雨が降っており、昼頃からは雨の範囲が拡大するでしょう。南部ほど雨脚が強