鹿島の関川郁万「新たに自分の膝や体と向き合いながら、サッカーをしていけたら」左膝複合靱帯損傷の大怪我を負い、戦線離脱を強いられてきた鹿島アントラーズのDF関川郁万が、319日ぶりにピッチへ帰ってきた。昨年5月のFC町田ゼルビア戦で負傷し、18日の町田とのJ1百年構想リーグ地域リーグラウンドEASTグループ第7節で復帰した25歳が抱いた感謝の思いと覚悟を追った。（取材・文＝藤江直人）J1百年構想リーグ地域リーグラウ