ザンクトパウリ安藤智哉、藤田譲瑠チマ、原大智の現在地とは？ブンデスリーガ残留争いの渦中にあるザンクトパウリで、日本人コンビの存在感が着実に高まっている。2連勝後にホームで迎えた25節フランクフルト戦は0-0の引き分け。続く直接残留を争うボルシアMG戦を0-2で落としたのは痛かったが、ここ最近はどの試合も内容は悪くはない。直近4試合で2勝1分1敗と数字はいい。そんなチームでDF安藤智哉は欠かせない選手になって