女優の野村真美（61）が22日までに自身のインスタグラムを更新。人気女優との“母娘”2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「来週・3／24（火）深夜24：30〜TV東京系列『略奪奪婚』第12話・最終回です」とつづり始めた。「第11話から、現在入院中。私の演じる『早苗』と内田理央さん演じる『千春』の関係は…ストーリーの最終的な結末は…。」と共演中のドラマで“娘役”の内田理央との2ショットを投稿した。最後