TBSの野村彩也子アナウンサー（28）が22日までに自身のインスタグラムを更新。ドーナツを持った“舌出し”ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「にこにこがいっぱい」と白ニット衣装でニコニコドーナツを持った“舌出し”ショットを投稿した。「そしてファミリーのほんの一部」とレギュラー出演している「プチブランチ」のスタジオでのオフショットも公開した。ネットでは「笑顔素敵」「超可愛い」「可愛すぎ」「