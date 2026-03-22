パイレーツがトップ有望株のコナー・グリフィン内野手（19）をマイナーリーグキャンプへ再配置し、開幕のメジャーロースターに入れない決断をしたことについて、米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が解説している。グリフィンは20歳の誕生日までまだ1カ月あり、3Aでの出場経験もない。2025年には2Aで打率.337、出塁率.418、長打率.542という好成績を残したが、それは21試合98打席という比較的小さなサンプルでの数字だ