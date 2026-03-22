ABEMAの瀧山あかねアナウンサー（31）が22日までに自身のSNSを更新。両親と愛犬とともに熱田神社に行った様子を投稿した。自身のX（旧ツイッター）で「父と母と熱田神宮。スピ活」と題して投稿。写真では“絶対領域”のニットカーディガンコーデショットを公開した。自身のインスタグラムでは同じ写真とともに「今年、神社に沢山行きたくて有言実行中！」と記した。ネットでは「激可愛い」「親孝行ですね」「魅力的」「美