広島・新井貴浩監督（49）が3月11日、開幕投手を床(とこ)田(だ)寛樹投手（31）に託すことを発表した。【画像】「監督は人が変わった…」いつもとは違う表情の新井貴浩（49）「例年であれば2月の春季キャンプ終了までには開幕投手を指名していましたが、今年は森下暢仁投手（28）など開幕投手経験者の調子が上がらず、決定まで時間がかかった。結局、プロ10年目の床田に初の大役を任せることになりました。床田は昨年、9勝12敗。