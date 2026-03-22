速すぎる「トンネル突入の瞬間」映像で公開山梨県立リニア見学センターは2026年3月18日、L0系改良型試験車の新しい中間車「M10」を組み込んだ編成が、500km/hでトンネルに突入する様子を捉えた映像を公式Xで公開しました。【映像】速すぎる..これがリニアが「時速500kmでトンネルに突入する瞬間」ですリニア中央新幹線をめぐっては、3月11日に山梨県駅の起工式が開かれて品川〜名古屋間の全駅が着工となり、工事が本格化してい