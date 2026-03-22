大型犬の子犬を、母に内緒でお迎えしたら…。そんなサプライズの一部始終が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で166万2000回再生を突破し、「えーって何回いった？ｗｗ」「なんだか涙が出ました」「素敵な動画ありがとう」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：娘が母に内緒で『大型犬の子犬』をお迎え→顔合わせした瞬間に…想像以上の反応】 娘から母へのサプライズ TikTokア