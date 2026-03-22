バンヤンツリー・東山 京都は、「桜のアフタヌーンティー」を3月4日から4月27日まで開催している。和食の料理人が作るセイボリーは、信州サーモン桜寿司や玉子サンドイッチ、芹と春菊の胡麻和え、魚子生姜煮などで、自身で炭火で焼き上げて山椒たれで楽しむ切り餅も提供する。スイーツは、桜抹茶タルト、国産の桜の葉で包んだ桜餅、ホワイトチョコを使った桜のムース、桜生チョコ、桜のギモーブ、桜の葉と鰹節のサブレで、椀物をイ