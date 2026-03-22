「なんて国なんだ!?」オーストラリアで開催された女子アジアカップで、２大会ぶり３度目の優勝を果たした日本女子代表。チームを率いるニルス・ニールセン監督は、試合後の記者会見で何を語ったか。オーストラリアメディア『FOOTBALL360』が伝えている。シドニーのスタジアム・オーストラリアで行なわれた決勝戦で、日本は開催国の“マチルダス”オーストラリアと対戦。浜野まいかの鮮やかな一撃で挙げた先制点を守り切り、１