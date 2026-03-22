自然のパウダースノーが楽しめるバックカントリースキー。世界から多くの外国人が北海道内を訪れています。一方で遭難事故やマナーの問題も。大自然の雪山の裏側で、いま何が起きているのでしょうか。 ずらっと並ぶ“違法駐車”ほとんどがバックカントリー目的か 世界中のスキーヤーやスノーボーダーを惹きつける北海道のパウダースノー。ゲ