大谷の受ける収入は、ジャッジとのそれと異なる莫大な効果を生んでいる(C)Getty Imagesワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の興奮が冷めやらぬ中、米球界では現地時間3月26日にメジャーリーグの開幕が迫り、各球団への関心が高まってきている。【画像】ジャッジやソトも足元に及ばず大谷翔平の異常さを示す「歪な収入ランク」をチェックそうした中で、スター選手たちの市場価値がクローズアップされた。現地時間3月20