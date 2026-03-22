町田樹氏（准教授を務める國學院大學にて／撮影：内海裕之）フィーバーが続く“りくりゅう”（三浦璃来選手・木原龍一選手のペア）をはじめ、ミラノ・コルティナ五輪でメダル6個と躍進した日本のフィギュアスケート競技。まもなく今季を締めくくる世界選手権が始まり、再び注目を集めそうだ。ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケートペアで獲得した金メダルを掲げる三浦璃来（左）、木原龍一の“りくりゅう”ペア（写真