タレントの熊切あさ美（45）が22日までに自身のインスタグラムを更新。“昔からお世話になっている”人気芸人との2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「昔からお世話になっているほんこんさんと久しぶりにお仕事ご一緒出来て嬉しくて楽屋にも遊びに行きました」とつづり始めた。「テレビはもちろん舞台でも昔お世話になったほんこんさん。何年経っても変わらず接してくださるほんこんさん」と芸人・ほんこんとの2シ