＜大相撲三月場所＞◇十四日目◇21日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】議論を呼んだ取組の様子大阪場所もいよいよ終盤。そんな中、序二段でファンの間で議論を呼ぶ取組が発生。「今場所の土俵は…」という指摘が入ると、その内容に共感する声が続々と寄せられた。それは序二段二十八枚目・信正道（山響）と序二段二十五枚目・誠道（湊）の取組で発生した。信正道は身長170.3センチ、体重102キロ、平成15年生まれで22歳の若手