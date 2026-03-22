神戸国際大付・青木尚龍監督インタビュー（前編）選抜大会を目前に控えたある日、神戸国際大付の監督である青木尚龍（よしろう）を訪ねた。話題は大会の展望やチーム事情ではなく、意外にもプロレスから広がっていった。力道山の時代からプロレス好きの家庭で育った青木監督は、生粋の"プロレス小僧"であり、そのまま"野球小僧"として大人になったような人物だ。グラウンド脇で聞くプロレス談義には、時に高校野球にも通じる話