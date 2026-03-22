「脳の老化」に終止符をここ数年、私がまざまざと突きつけられているのは、「脳の老化」である。テレビやYouTubeの収録などで、自分よりひと回り以上年下の若者と接する機会があるのだが、若い人たちは総じて会話のテンポが速い。話についていけず、ひとり静かに落ち込むこともしばしばだ。昨年末、M―1ファイナリストの若手コンビ「めぞん」のネタを見たときもそうだった。内容がほとんど頭に入ってこず、「これはネタ以前の問題