約1分の勾留質問で164日間勾留、検事の作文で作られる供述調書、証拠改竄や捏造……。『おどろきの刑事司法“犯罪者”の作り方』（村木厚子 著）では、冤罪に巻き込まれた著者がみた驚愕の刑事司法の実態が明かされています。本記事では、〈「執行猶予ならたいした罪じゃない」…容疑を認めるように誘導される、市民感覚とズレた「検事の衝撃の価値観」〉に引き続き、取り調べを受ける村木氏と、担当の國井検事のやりとりなどに