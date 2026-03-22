編集者・記者稼業をしていると、とんでもないアイデアに出くわすことがあります。私の場合、皇室については2つのスクープのアイデアをもらいました。ひとつは、昭和天皇単独インタビューで、もう1つは昭和天皇の手相を見る、というものでした。天皇家の過去の記事を読むと、現実離れした話しが多くて面白いのです。記事前編は【昭和天皇に唯一の「単独インタビュー」をした外国人記者が明かした衝撃のスクープ…皇居の「秘められた