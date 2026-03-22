愛知県名古屋市に本社を構えるステーキチェーン「あさくま」の業績が好調だ。2019年の上場後、新型コロナウイルスの影響などもあって、売上高は一時50億円台まで落ち込むなど苦境に見舞われていたが、ここへきて“起死回生の事業再生策”で、28年ぶりに売上高100億円を突破。V字回復を達成したのである。「ステーキチェーン」と聞いて、どこを思い浮かべるだろうか。「いきなり！ステーキ」、「さわやか」、「ステーキ宮」、「フォ