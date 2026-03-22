昨年9月に病院の廊下で転倒し、左鎖骨を骨折した家族評論家の宮本まき子さん。その際、頭の左側も床に軽くぶつけたが、コブも痛みもなかったため気に留めなかった。しかし、その後、クレジットカードの暗証番号を間違える、孫の名前の漢字を思い出せないなど、宮本さんの身に次々と異変が起こり始める。ついには真っすぐ歩くこともできなくなってしまい…。前編記事『「軽く頭をぶつけただけ」のはずが、孫の名前を思い出せなくな