皇位継承をめぐる議論が続くなか、自民党の高市早苗氏は女性天皇について「皇室典範は皇位は皇統に属する男系男子がこれを継承すると定めております。ですから認められません」との考えを改めて示した。 【写真を見る】愛子さまのハンサムなパンツスーツ姿、バッサリとカットした新しいヘアスタイル、可憐なお着物姿などその一方で、女性皇族の姿は大きく変わりつつある。日本赤十字社での勤務が2年目となる敬宮愛子さま