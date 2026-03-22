ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで日本勢初の金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一ペアを特集したテレビ朝日系「徹子の部屋特別編」が２０日に放送された。２人のコーチであるブルーノ・マルコット氏に関するトークから、木原の“推し”の話題に発展。画面上には「木原龍一選手から衝撃発言」とテロップが出ている。ブルーノコーチはいつもポジティブな言葉をかけてくれるという。木