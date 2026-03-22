「わたし」の中に無数の生命が潜んでいる。あなたの中の「他者」とは何か? 異なる生命体の共存と融合が形作る「生命」。最新研究でわかった「驚きの生命観」！『生命とは何か 溶けていく「個体」の境界線』では、科学出版賞受賞作家の中屋敷均さんが、「驚くべき生物たちの姿」を描きます。本記事では〈「遺伝」のせいだと思われていた性格が、実は「腸内細菌」によって変化するという「衝撃の実験結果」〉に引き続き、腸内細菌が