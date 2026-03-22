元巨人で２００９年ワールドシリーズＭＶＰの松井秀喜氏（ヤンキースＧＭ付特別アドバイザー）が２１日（日本時間２２日）、米ニューヨーク州内で子供を対象とした野球教室を開催し、約３０人を熱血指導した。全員に打撃投手役を務め、それぞれ１０球ずつ、約３００球を投げ込んだ。恒例のフリー打撃では１２スイング目に柵越え（推定１００メートル）を放った。子供たちに野球の楽しさを教え、心地よい汗を流した。主な質疑応