沖縄県名護市辺野古の沖合で3月16日、小型船2隻が転覆し、平和学習の一環で乗船していた同志社国際高校2年の女子生徒（17）と、転覆した「不屈」の船長・金井創さん（71）が死亡した事故。2隻を運行していた「ヘリ基地反対協議会」は謝罪会見を開いたが、批判の声が止む様子はない。【前後編の後編。前編から読む】【写真を見る】転覆した2隻の船「不屈」と「平和丸」、岸壁に引き上げられる様子「事故当時、周辺の海域には波浪