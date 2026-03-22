「善意」が招いた悲劇だったのか──。沖縄県名護市辺野古の沖合で3月16日、小型船2隻が転覆し、「平和学習」の一環で乗船していた同志社国際高校2年の女子生徒（17）と、船長の金井創さん（71）が亡くなった事故の衝撃が広がっている。【写真を見る】転覆した2隻の船「不屈」と「平和丸」、岸壁に引き上げられる様子予期せぬ海の危険を再認識させた点で思い起こされるのは、2022年4月の知床遊覧船沈没事故だ。辺野古の現場では