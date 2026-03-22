因縁の対決が再燃自民党内で「派閥回帰」の動きが活発化している。今月5日には、旧二階派に所属していた議員らが東京都内で会合を開き、武田良太元総務相を中心とした政策研究会を立ち上げることで一致した。会合には、すでに政界を引退した二階俊博元幹事長も出席し、「のびのびと頑張れ」と激励したという。武田氏は「旧態依然とした派閥の意識を捨てる」と、派閥の復活ではないことを強調するが、これを額面通りに受け止める向