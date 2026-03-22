企業型DC、iDeCo、NISA……。いずれも資産形成をするうえで、上手に活用したい制度だ。だが、どのように使い分けたらいいのか、よくわからないという人も少なくないだろう。ファイナンシャル・プランナーで、著書に『知れば知るほど得する年金の本』がある服部貞昭氏が、わかりやすく解説する。何をどのように使い分けるべきか？企業型DCとiDeCoでは、自分で運用する金融商品を選んで運用します。さらに、年間最大360万円まで非課