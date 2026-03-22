自分の飼い猫に火をつけた男2021年1月、大阪に住む病院勤務の男性職員が、自宅で飼っていた猫に消毒用のエタノールを浴びせ、そこに火のついた割りばしを近づけて、猫の顔や体に大火傷を負わせたという事件があった。男は焼けただれた猫を長時間放置した後、動物病院に連れていき、獣医師に「自分でやった。精神的に参っていた」と説明したという。獣医師から警察に通報があり、男は1月26日、動物愛護管理法違反の容疑で書類送検さ