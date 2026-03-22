アース製薬株式会社は2025年12月25日、プロゴルファーの菅沼菜々とスポンサー契約を締結したと発表しました。 「笑顔で前向き」菅沼プロがスポンサー契約を締結 菅沼プロは2018年にプロテストに合格し、ツアーに本格参戦。2023年シーズンには「NEC軽井沢72ゴルフトーナメント」でツアー初優勝を挙げ、同年に2勝目もマーク。正確なショットと高いリカバリー