フリーアナウンサーの松丸友紀（44）が22日までに自身のインスタグラムを更新。元TBSアナウンサーとの2ショットを投稿した。YouTubeチャンネル「ReHacQ―リハック―」の企画「なんで会社辞めたんですか？」に出演したと報告した松丸アナ。自身のインスタグラムで「ゲストはなんとなんと！元TBSアナウンサーの加藤シルビアさん」も明かした。「テレ東を退社したお前が聞くなよってツッコミありそうですが…シルビアさんの人生