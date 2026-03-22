介護施設への入居を検討する際、多くの人が目安にするのが「月額利用料」。しかし、予算内に収まるはずだと判断して契約したものの、実際に請求書を見て首を傾げるケースは少なくありません。ある親子のケースから、入居後に発覚する「見えないコスト」の正体と、資金計画のために知っておくべき介護費用の構造についてみていきましょう。「これなら大丈夫」…安心のはずが崩れた資金計画東京都内のIT企業に勤める佐藤健一さん（54