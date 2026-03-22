京都・先斗町の路地。足元に視線を落としたとき、石畳の目地が交わる位置に、小さな千鳥がデザインされた真鍮プレートがありました。行き交う人の足元で見過ごされてきた金属プレートの写真がXに投稿されると、8900超の「いいね」を集め大きな話題になりました。【写真】京都・先斗町の石畳に埋め込まれた、小さな千鳥の金属プレート投稿したのは、ポルトガルの地下鉄タイルを巡った書籍『メトロリスボン』の著者で、自身もタイル